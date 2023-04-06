Стала відома особлива роль принца Джорджа під час коронації Чарльза і Камілли

Британські ЗМІ розповіли про ту роль, яку довірили зіграти 9-річному принцу Джорджу в майбутній коронації його діда Чарльза III. Старший син принца Вільяма і Кейт Міддлтон буде одним із чотирьох почесних пажів короля.

Разом із Джорджем такі ж обов'язки виконуватимуть 13-річний Ніколас Барклай, 13-річний лорд Олівер Чамлі та 12-річний Ральф Толлемак.

Ніколас є онуком Сари Трафтон, кузини Чарльза і однієї з вірних подруг Єлизавети II.

Лорд Чамлі — син маркіза Чамлі, одного з радників Чарльза. Крім того, бабуся Олівера по материнській лінії була однією з подружок Єлизавети II на її весіллі з Філіпом 1947 року.

Батько Ральфа Едвард Толлемак, відомий банкір і аристократ, є хрещеником Чарльза.

Онуки Камілли. У центрі Фредді, на задньому плані Гас і Луї

У королеви Камілли будуть свої почесні пажі — Гас Лопес і Луї Лопес (обом хлопчикам по 13 років), 13-річний Фредді Паркер Боулз і 10-річний Артур Елліот.

Гас, Луї та Фредді — онуки Камілли. Артур — її внучатий племінник.

Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, що в офіційних запрошеннях на коронацію Чарльза і Камілли слово «консорт» відсутнє — просто королева.

На фото в заголовку принц Джордж

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