Мобілізація в Україні: юрист пояснив, чи має силу заборона на виїзд за кордон 17-річним

Адвокат Ростислав Кравець розповів, що на сьогодні в Україні взагалі не існує законних підстав для заборони виїзду військовозобов'язаних за кордон, коментуючи ситуацію із забороною у перетині кордону для 17-річних.

Про це юрист сказав на своєму YouTube-каналі.

Він нагадав, що нещодавно була затверджена постанова Кабміну № 1487 про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Відповідно до цього документа, 17-річні хлопці мають ставати на військовий облік.

Далі Кравець пояснює, що стаття 33 Конституції України передбачає можливість вільно покидати країну, водночас обмеження можуть бути встановлені лише законом, якого на сьогодні немає.

«Що насправді відбувається? Якщо особа досягла 17-річного віку, прикордонники вигадують, що окрім закордонного паспорта, має бути дозвіл від військкомату», — заявив Кравець, наголосивши, що жоден ТЦК (військкомат) не видасть цей дозвіл, бо людина не досягла призовного віку.

Нагадаємо, раніше юрист дав поради, як легально виїхати за кордон, коли це дійсно потрібно.

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