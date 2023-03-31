Як легально виїхати за кордон, кому це дійсно потрібно: юрист дав кілька порад

Одним із поширених способів покинути легально межі України є виїзд з особою, яка потребує постійного догляду. Проте, як пояснює адвокат Роман Сімутін, опіка, піклування та постійний догляд — це різні поняття, як і процедура їх оформлення.

«Опіка встановлюється виключно за рішенням суду, над неповнолітнім або особою, яка згідно з висновком психіатричної експертизи визнана недієздатною. Процедура вкрай складна й довготривала, займе до року часу. Згідно з законом можна встановлювати піклування над похилими людьми, яким за 80 років та особами 1 і 2 групи інвалідності. Але на практиці соціальні служби на місцях не встановлюють піклування, пояснюючи це прогалиною у законі та відсутністю розробленого й затвердженого порядку. Хоча це не зовсім так і Цивільним кодексом передбачена можливість встановлення помічника дієздатної фізичної особи. Правда, є нюанс: можуть відмовити за формальними підставами».

Постійний догляд, додає адвокат, оформлюється найпростіше. Особа, яка потребує догляду має звернутись до лікарсько-консультативної комісії при місцевій лікарні та отримує висновок про те, що вона потребує постійного догляду.

«Разом із висновком документи подаються до соцзахисту та встановлюється постійний догляд. Але є момент: якщо дохід на кожного члена сім’ї перевищуватиме 2 500 грн, то вам відмовлять, система просто вас не зареєструє. Найефективніший спосіб: особа, яка потребує постійного догляду, звертається до ЛКК та отримує висновок за формою № 080. Потім подає заяву до соцзахисту та просить скласти акт встановлення факту догляду, який зазвичай складається протягом місяця. І от з цими документами ви вже можете спокійно перетнути кордон».

Нагадаємо, які документи потрібні при виїзді за кордон з дитиною.

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