Принц Луї цього року дебютує на королівській пасхальній службі

Цього року молодша дитина спадкоємця британського престолу, принц Луї, вперше відвідає пасхальну недільну службу з родиною. Кенсінгтонський палац підтвердив, що принц і принцеса Уельські, які нещодавно здивували шанувальників зворушливим листом, приєднаються до своїх дітей — дев'ятирічного принца Джорджа, семирічної принцеси Шарлотти і принца Луї, якому 23 квітня виповнюється 5 років, — на службі в каплиці Святого Георгія у Віндзорі. Старші син і дочка Вільяма і Кетрін вперше відвідали великодню службу з членами королівської сім'ї минулого року. Джордж і Шарлотта погодили зі своїми батьками вихід у світ у темно-синьому вбранні.

Хоча Луї не з'явився зі своєю сім'єю у храмі на Великдень минулого року, він дебютував на Різдво у 2022 році, прийшовши до церкви Святої Марії Магдалини на різдвяну службу з членами королівської сім'ї.

Нагадаємо, що молодший син принца і принцеси Уельських відсвяткує свій п'ятий день народження буквально напередодні коронації його діда, короля Чарльза III, яка відбудеться 6 травня. Як повідомляє The Times, Луї і його старші брат і сестра «як очікується, візьмуть участь у коронаційній процесії короля у Вестмінстерському абатстві».

Нагадаємо, Меган Маркл і принц Гаррі вже отримали офіційне запрошення на коронацію Чарльза III. Тим часом стало відомо, що серед іменитих гостей не буде президента США Джо Байдена.

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