На якийсь час вистачить: скільки відсотків від пенсії померлого чоловіка має отримувати його дружина

Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб» передбачено можливість призначення пенсії у зв’язку із втратою годувальника, яку виплачуватимуть у розмірі від 30 до 70 відсотків від заробітку (грошового забезпечення) годувальника — залежно від обставин його загибелі або смерті.

При цьому, як роз'яснили юристи Соціального порталу, мінімальний розмір пенсії у зв’язку із втратою годувальника за нормами зазначеного закону не може бути меншим за два визначені законом розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність — станом на 1 січня 2023 року він дорівнював 2093 гривням.

Крім того, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, пенсії підвищуються на 10% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Це вже передбачено Законом «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Однак автоматичного підвищення не буде — до Пенсійного фонду слід подати заяву з проханням встановити підвищення, додавши копії необхідних документів. І вже в Пенсійному фонді вирішать, маєте ви право на доплату чи ні, і нададуть обґрунтовану відповідь.

Нагадаємо, що для мешканців тимчасово окупованих територій нині пенсія у зв'язку з втратою годувальника має призначатися з дня, що настає за днем смерті годувальника. Це передбачають ухвалені зміни до Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, на якій ведуться бойові дії".

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