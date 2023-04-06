Будуть постраждалі: юрист відповіла, чи опиняться після перемоги за гратами чоловіки, які самовільно покинули Україну

Повномасштабна війна в Україні триває вже понад 400 днів. В Україні діє воєнний стан, який передбачає заборону виїзду за кордон чоловіків 18- 60 років.

Проте деякі громадяни призовного віку, попри заборону, все одно вирушили за кордон.

Після закінчення дії воєнного стану на цих громадян чекаю відповідальність.

Йдеться про чоловіків, які не повернулися додому після початку великомасштабного вторгнення, а також тих, хто незаконно виїхав після закриття кордонів. Відповідь дала юрист Вікторія Тютюнникова, передає expres.online.

Юрист уточнила, що такі громадяни, які повернуться додому вже після війни, можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності.

«Таке правопорушення карається штрафом від 3400 до 5100 гривень», — заявила вона.

Якщо буде встановлено, що виїзд до іншої країни здійснено нелегально, доведеться сплатити додатковий штраф від 3400 до 8500 гривень.

Кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років може наступити тільки для громадян, які отримали повістку та втекли з країни після її отримання.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, хто з військовозобов'язаних має відстрочку від мобілізації у квітні.

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