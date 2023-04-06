Сильний талісман та надійний оберіг: як носити шпильку, щоб отримати захист від недобрих людей

Щоб залучити удачу в дім є багато прикмет, забобонів, оберегів. Для того, щоб самій людині захиститися від негативного впливу недоброзичливців, можна скористатися простим способом — носити з собою шпильку.

Але щоб вона подіяла, потрібно знати, як правильно це робити. Якщо шпильку неправильно закріпити, вона не дасть потрібного результату.

Через свою унікальну форму і доступність, шпилька набула широкого застосування та популярності. Головною її перевагою є те, що вона може оберігати від злих людей не одну людину, а всю сім'ю. Вона зможе захистити не гірше, ніж спеціальні амулети та натільні прикраси.

Вся сила шпильки криється в її формі. Спіралеподібна дозволяє увібрати в себе весь негатив. Все, що погане бажають людині, шпилька бере на себе.

У деяких випадках цей атрибут прикрашають намистинками, стрічками або іншими елементами. Таку шпильку можна носити на зовнішній стороні одягу.

Що стосується шпильки від псування й пристріту, то її важливо носити з вивороту.

Щоб шпилька діяла за своїм прямим призначенням, необхідно дотримуватись спеціальних рекомендацій:

- шпилька не повинна бути помітною для сторонніх;

- ефект шпильки не залежить від вибраного металу;

- важливо закріпити її головою до низу й обов'язково з внутрішньої сторони одягу.

Якщо закріпити шпильку головою догори, то вона не забезпечить своєму господареві захист, а якщо навпаки, то вона позбавить господаря від негативу, що накопичився, і все погане піде в землю.

Якщо шпилька несподівано розкрилася і впала, назад її прикріплювати вже не можна. Це говорить про те, що вона вже виконала свою функцію, тому потрібно шукати інший оберіг.

Ще одне: шпильку необхідно кріпити на внутрішню частину подолу сукні або з боку серця до сорочки.

Щоб шпилька стала справжнім оберегом, відразу після покупки слід її очистити та активувати за допомогою спеціальних змов. Для цього потрібно запалити свічку і вимовити такі слова: «Замкни на собі будь-яке зло, нехай усе, що для мене приготоване, на тебе перейде».

Потім талісман потрібно прикріпити до одягу зі зворотного боку. Якщо після цього через кілька днів метал погнеться, іржавіє або потемніє, це говорить про те, що захист почав діяти. Сильніші властивості можна спостерігати у шпильок, які виготовлені з благородних металів. Саме золото і срібло можуть витримати найгірші дії з боку недоброзичливців. Крім того, вони самоочищаються та оновлюють свою силу.

Бажано проводити ритуал у період Місяця, що росте та у вівторок. Робити це потрібно або рано-вранці, або пізно ввечері.

Шпильку від пристріту та псування можуть носити абсолютно всі люди незалежно від віку, статусу та віри. Крім того, її можуть носити навіть маленькі дітки, але тут треба бути уважними, щоб вона випадково не розкрилася та не поранила малюка.

Ще одне важливе застереження: знайшовши шпильку, засунуту в одвірки дверей, слід знати, що така «знахідка» здатна зруйнувати сімейне щастя та добробут.

Зазвичай її заговорюють, а потім посилають різні магічні дії. Можуть надіслати як позитивну, так і негативну енергетику.

Раніше шпильку використовували для змов від різних хвороб, безшлюбності, невдач та поганого самопочуття. Іноді використовували як спосіб передачі всіх проблем зовсім іншій людині. Тому радили побоюватися за свою долю, особливо якщо знайти шпильку в одвірку дверей. Це означає, що хтось вирішив навести псування на людину та її родину. Радять дуже побоюватися таких «сюрпризів» від сторонніх людей.

Шпилька, яка знаходиться у самому будинку, означає, що людині хтось дуже бажає зла. Не можна до неї торкатися, тому що можна залучити невдачі, всі біди та погане самопочуття.

Якщо шпильку знайшли на робочому місці, в автомобілі, то хтось підкинув, щоб завдати шкоди людині. Варто остерігатися таких підкладів.

Якщо люди знайшли шпильку на вулиці, радять до неї не торкатися, бажано оминути. Експерти радять зробити певний ритуал, який допоможе захистити від усіх невдач та поганого настрою. Для цього варто взяти шпильку тканиною або рукавичками, акуратно покласти на тканину та віднести на перехрестя, сказати такі слова: «Голка зламалася, а доля буде вдалою та щасливою. Хто наслав шкоду, той її й забере».

Після сказаних слів шпильку з тканиною підпалюють, людина йде не оглядаючись. Можна спробувати в тканині шпильку розламати та залишити на перехресті. Цей ритуал допоможе позбавитися всіх невдач, поганого самопочуття. У вогні шпилька очищається від енергії, яку їй посилали.

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