Берлусконі в лікарні: у впливового італійського політика виявили рак крові

Відомого італійського політика і бізнесмена Сільвіо Берлусконі екстрено доправили в міланську лікарню Сан-Раффаеле. Його помістили у відділення інтенсивної терапії. Як повідомляє газета Corriere della Sera, 86-річний Берлусконі задихався.

Це була вже друга госпіталізація за короткий термін. Наприкінці березня Сільвіо провів кілька днів у лікарні із запаленням легень. Його виписали 30 березня.

І ось тепер, повідомляє італійська газета, стали відомі результати всіх аналізів, які Берлусконі здав тоді. У нього виявили лейкемію. Пневмонія могла стати наслідком загальної ослабленості організму на тлі раку крові.

Сільвіо Берлусконі чотири рази обіймав посаду прем'єр-міністра Італії. Наразі він очолює партію «Вперед, Італія» (Forza Italia) і є сенатором.

Останніми роками здоров'я Берлусконі значно погіршилося. Він переніс операцію на серці, пройшов курс лікування від раку простати, заразився коронавірусом і 2020 року лежав у лікарні з двосторонньою пневмонією.

Нагадаємо, Папа Римський пожартував, виписавшись із лікарні: «Я все ще живий».

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