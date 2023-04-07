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Чому не всім працюючим пенсіонерам підвищать виплати з квітня: у ПФУ назвали причину

10:43 7 квітня 2023
Гривні

З 1 квітня в Україні проводять перерахунок пенсійних виплат громадянам, які продовжили працювати. Втім, не всі працюючі пенсіонери можуть розраховувати на підвищення.

Як пояснюють у Пенсійному фонді України, Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» визначено, що пенсії за вислугу років, призначені на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення», до досягнення одержувачами пенсійного віку не перераховуються.

Це, зокрема, стосується педагогів, медпрацівників, людей, які працювали в авіаційній сфері, та не досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», і працюють чи працювали на посадах, які не дають право на пенсію за вислугу років.

«Після призначення пенсії за вислугу років пенсіонер може отримувати пенсію та працювати, крім роботи на посадах, які дають право на пенсію за вислугу років», — додали у ПФУ.

Нагадаємо, що працюючі пенсіонери отримають підвищені виплати кількома місяцями пізніше, а у липні очікується індексація пенсійних виплат держслужбовцям та науковцям.

Фото Pixabay

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