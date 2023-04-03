У ПФУ розповіли, як працюючим пенсіонерам перерахують пенсії у квітні

Пенсіонерам, які продовжують працювати, у квітні проведуть перерахунок виплат. Раніше такий перерахунок проводився щодвароки за зверненням пенсіонера.

Як нагадують у ПФУ, останніми роками органи Пенсійного фонду здійснюють такий перерахунок автоматично, без звернення пенсіонерів.

«Цьогоріч пенсії перерахують особам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати і на 1 березня 2023 року здобули право на проведення перерахунку або набули 24 місяці страхового стажу, або пройшло два роки від призначення пенсії чи попереднього перерахунку», — йдеться у повідомленні.

Право на перерахунок визначає, зокрема, і страховий стаж, набутий у січні — лютому 2023 року. Відомості про нарахування та сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування будуть відображені в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування орієнтовно у середині наступного кварталу.

Після подання страхувальниками звітності за І квартал 2023 року та надходження відомостей про сплату єдиного внеску за цей період, автоматичний перерахунок працюючим пенсіонерам буде проведено невідкладно.

Дата проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам — 1 квітня 2023 року.

Сума, на яку збільшується пенсія, у кожного пенсіонера індивідуальна, оскільки залежить від того, який страховий стаж він має, та який заробіток одержував в період роботи. Фахівці Фонду аналізують доцільність та обирають оптимальний варіант розрахунку пенсії: або з урахуванням лише набутого страхового стажу, або страхового стажу та зарплати.

Нагадаємо, що березнева індексація пенсій торкнулася більше, ніж 10 мільйонів українців.

А у липні проіндексують пенсійні виплати держслужбовцям та науковцям.

Фото Pixabay

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