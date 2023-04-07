Магнітна буря накриє Землю 10 квітня: як підготуватися до удару з космосу

Магнітна буря у 4 бали очікується 10−11 квітня. У такі дні, а також напередодні і після, метеозалежні люди можуть погано почуватися. Ймовірні слабкість, головний біль і запаморочення, сонливість.

Особливо уважними медики рекомендують бути людям із серцево-судинними та хронічними захворюваннями. Їм слід заздалегідь подбати про те, щоб в аптечці були необхідні ліки. Адже в такі дні можливе загострення хронічних захворювань.

Рекомендації на такі складні дні традиційні — дотримуватися правильного режиму сну, уникати надмірних фізичних навантажень, пити більше води та відмовитися від жирної їжі, кави та алкоголю. Показані повільні прогулянки на свіжому повітрі.

Про те, коли ще й якої сили бурі очікують у квітні 2023 року, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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