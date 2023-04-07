Кефір, хліб та марганцівка: чим і як підживлювати гортензію, щоб вона порадувала буйним цвітінням на дачі

Досвідчені садівники рекомендують висаджувати гортензію в ґрунт, коли температура повітря перевищує 13 градусів. Ця рослина любить гумусні та багаті на поживні речовини грунти, злегка кислі, вона відреагує на турботу й догляд буйним цвітінням.

У якості підживлення для гортензії, як пишуть автори «Дача. Сад та місто», можуть підійти кефір або ряжанка.

Для підживлення 2 літри кисломолочного продукту розчиняють у 10 літрах води та поливають під корінь. Після цього рекомендується пролити кущ водою.

Також використовують лимонну кислоту та яблучний оцет — 2 столові ложки на 10 літрів води або 100 грам на відро води відповідно. Кущі поливаються протягом вегетаційного періоду з інтервалом 15−20 днів.

Марганцівка допоможе рослині зміцнити пагони, зробити квітконоси більш пишними, а стебла — гнучкими. Вона також знищує хвороботворні бактерії у ґрунті. Цим засобом гортензію поливають 3−4 рази. На один кущ потрібно 1 відро з розчином слабо-рожевого кольору. Кущ попередньо проливають чистою водою.

Можна підгодувати гортензію й кислим розчином із хлібних кірок. Їх поміщають у теплу воду і чекають, поки розчин не забродить.

А «Дачник» звертає увагу на три моменти, які допоможуть виростити здорові та гарні кущі гортензії.

Місце. Для куща важливо вибирати світлу, але захищену від сонця опівдні ділянку. Кущ краще садити на самоті, грунт повинен бути пухким, не вище середньої кислотності.

Полив. Гортензія любить регулярний та рясний полив — пара відер на тиждень для дорослого куща.

Обрізка. Не проводится до 3-х річного віку рослини. Видаляються криві та слабкі гілки, на юних пагонах залишають кілька бруньок.

Поради квіткарки Марії Бережнюк з приводу догляду за гортензією, а також розповідь про те, на що хворіє ця рослина і як її рятувати, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay

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