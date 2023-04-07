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Перерахунок за квітень та травень українські пенсіонери отримають лише у червні: названо причину

18:59 7 квітня 2023
Гривні

З 1 квітня українським пенсіонерам, які продовжують працювати, перерахують пенсію, проте підвищені виплати вони отримають пізніше.

Це пов'язано, серед іншого, із періодами для подання звітності роботодавцями. Як пояснює видання «На пенсії», право на автоматичний перерахунок пенсійних виплат працюючим пенсіонерам визначає страховий стаж, набутий у тому числі, й по лютий поточного року, та те, що страхувальники подають звіти за 1 квартал 2023 року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування 10 травня.

Отже, пенсіонери, що працюють, зможуть отримати підвищені виплати починаючи з червня, з доплатою за квітень і травень.

Нагадаємо, що на квітневий перерахунок не можуть претендувати пенсіонери, які працюють, які вийшли на пенсію за вислугу років, але ще не досягли пенсійного віку, визначеного в законі про загальне пенсійне страхування.

Фото Pixabay

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