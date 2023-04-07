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Суспільство та люди

Автомобілям з українською реєстрацією продовжили термін перебування на території Туреччини

16:53 7 квітня 2023
Водій

З огляду на те, що багато українців виїхали за кордон, рятуючись від війни, іноземні уряди корегують питання їхнього перебування, у тому числі й користування автівками на українських номерах. Зокрема, Туреччина продовжила термін перебування таких автомобілів на своїй території до 30 червня 2023 року включно.

Про це повідомили в українській амбасаді та рекомендовали автовласникам, у яких закінчується термін дії посвідки на проживання, звернутись до митного органу Туреччини за місцем проживання для заповнення форми та відмітки в системі турецьких митних органів.

Про подальше можливе продовження терміну перебування авто дипломати обіцяють інформувтимемо додатково.

Раніше в МВС повідомляли, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, можуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Це стало можливим після того, як набула чинності міжурядова угода про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

Фото Pixabay

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