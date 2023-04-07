Під час обстрілів спрацьовує інстинкт самозбереження: на позиції із українськими бійцями живе єнот
На одній із «гарячих точок» на Донеччині із бійцями 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого служить єнот Байрактар. Його військові нещодавно підібрали на передовій й вже називають талісманом та невід'ємною частиною підрозділу.
- Єноту приблизно пів року, й він вже готується отримати звання солдата та учасника бойових дій, — розповіла «ФАКТАМ» Катерина Литвинчук, співробітниця служби зв'язків з громадськістю 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, — Барік не є ручним і не ластиться. Проте за господаря обрав собі бійця Назара, в рюкзаку якого першим навів «лад» і виніс павербанки та інші приладдя. Але все повернув цілим.
На ліжку цього воїна Байрактар любить вдень поспати, а вночі в нього активний спосіб життя. Що цікаво, своїх єнот відразу визначає за запахом й тільки в їхніх речах може порпатись. Найбільше до душі тварині — купання. Хлопці жартували, що потрібно давати йому шкарпетки, аби прав, бо чого просто так воду розхлюпувати у балії. А ще єнот любить ганяти котів.
У їжі тварина неперебірлива, проте часто просить йогурту та чогось солоденького, наприклад, вафлі. Й в той же час не скупий, ділиться харчами із котами.
- Під час вибухів чи обстрілів у єнота, як і в будь-якої тварини, спрацьовує інстинкт самозбереження, й він ховається подалі. Але вже помітили, що до війни він звик, і особливого занепокоєння нема. Жартуємо, що зараз Барік проходить навчання, щоб красти боєкомплекти в окупантів. Віримо, що з таким талісманом ми точно переможемо! — додала Катерина Литвинчук.
Нагадаємо про інших тварин, яким не повезло, і вони опинилися в руках окупантів.593
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