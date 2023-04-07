Чотирирічна дитина не вижила, її мати в реанімації: під Львовом сталася моторошна автокатастрофа (фото)

На Львівщині, де нещодавно народний депутат насмерть збив пішохода, 6 квітня, близько 13.50, на автодорозі «Львів-Шегині» у селі Твіржа Яворівського району сталася ДТП, в результаті якої померла маленька дитина. Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля „Mercedes-Benz“, 36-річний мешканець одного з сіл Львівського району, здійснив наїзд на двох жителів Судової Вишні — 23-річну жінку та її чотирирічного сина. Внаслідок ДТП пішоходи отримали тілесні ушкодження та були доставлені до реанімації. Незважаючи на зусилля медиків, хлопчик від отриманих травм помер у лікарні», — йдеться у повідомленні.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Як писали «ФАКТИ», раніше суд засудив поліцейського, який влаштував смертельну ДТП та втік з місця пригоди, на 9 років за гратами.

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