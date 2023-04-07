У митрополита УПЦ Онуфрія виявилося російське громадянство: що «розкопали» ЗМІ (відео)

Українська православна церква (московського патріархату), священники якої днями не пускали до храму домовину з тілом загиблого бійця, знову потрапила в скандал. Очільник церкви митрополит Онуфрій (в миру Орест Березовський) та ще понад 20 священнослужителів, як виявилося, мають російське громадянство, повідомляє «Українська правда».

Так, згідно з витягом з системи «Роспаспорт», 20 березня 2002 року Онуфрій отримав у Москві російський паспорт. За рік, 23 червня 2003 року, він отримує ще й закордонний паспорт громадянина рф. І він у нього не перший. У 1998 році священику в Москві вже видавали закордонний паспорт. А це означає, що російське громадянство Онуфрій мав набагато раніше, ніж з 2002 року.

Архієрей УПЦ МП та намісник десятинного монастиря Гедеон (Юрій Харон), виявляється, також має російське громадянство. Російський паспорт він отримав вже у 2019 році в Москві. У грудні 2022 року російський паспорт отримав також колишній митрополит Ізюмський і Куп'янський Єлисєй (Олег Іванов).

Також російські паспорти мають: митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонофан (Анатолій Єлецьких), вікарій Тульчинської єпархії, єпископ Ладижинський Сергій (Сергій Аніцой), вікарій Київської єпархії архієпископ Пантелеймон (Віктор Бащук), керуючий Чернівецько-Буковинською єпархією митрополит Мелетій (Валентин Єгоренко), керуючий Хустською єпархією митрополит Марк (Микола Петровцій), керуючий Дніпропетровською єпархією митрополит Іриней (Іван Середній) та інші.

Як писали «ФАКТИ», раніше РНБО запровадила санкції проти 10 осіб, які є представниками УПЦ (МП) або тісно пов’язані з цією організацією.

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