«Нас труїли із вогнегасників, мов тих мух»: на Буковині московські священники не пускали до храму домовину з тілом загиблого бійця

5 квітня у селі Задубрівка Чернівецької області прощались із загиблим героєм Іваном Назарієм. Боєць 25-ої окремої повітряно-десантної бригади загинув у бою на Донеччині. Під час церемонії прощання із військовослужбовцем виник скандал — місцевий священник московського патріархату не дозволив занести труну до храму. Не вплинули на ситуацію навіть сльози та благання згорьованої матері воїна, яка просила провести відспівування всередині. Люди, які прийшли віддати шану Івану, не приховували обурення і вигукували біля церкви: «Геть московського попа», «Воїна до церкви». Через годину вмовлянь присутні вирішили зайти до церкви силоміць, то ж дійшло до сутички. Зрештою, священника УПЦ (мп) вигнали на вулицю, а українського захисника відспівали у святині. За словами місцевих, це вже третій випадок у селі, коли труну з тілом полеглого не допускають до храму.

У Задубрівці вже втретє труну з тілом полеглого бійця не допускають до храму

- Загиблого Івана я добре знав. З раннього дитинства він ходив до єдиного місцевого храму, прислуговував там. Після одруження молодий чоловік мешкав у Одеській області. Час від часу відвідував рідне село, — розповів «ФАКТАМ» протоієрей Назарій Гагалюк, настоятель місцевої парафії ПЦУ. — Прийшов час, коли його мобілізували до ЗСУ. Без жодних вагань Іван став на захист країни. Й служив до тих пір, поки дав Бог йому життя. Після загибелі побратими змогли винести тіло Івана й напередодні живим коридором та з усіма почестями ми зустріли домовину із загиблим захисником.

За словами співрозмовника, він прекрасно розумів, що під час церемонії прощання із героєм може статись скандал із представниками московського патріархату, адже до цього траплялись схожі інциденти.

- Першим у громаді на початку березня загинув Василь Катан, — згадує Назарій Гагалюк. — Він з тієї бригади, де я служу військовим капеланом. Прекрасний був воїн, пішов добровольцем. Тесть бійця хотів, щоб його, як годиться, відспівали у храмі. Подзвонив священнику УПЦ мп Віталію Дурову, голові ОТГ. Зібрали комісію, на якій ми гарантували, що на богослужінні за загиблим не буде ніяких спекуляцій. Але представник мп заявив, що спитає у релігійної громади. Після чого сказав, що вона проти. Тому домовину лишили на вулиці біля церкви і так провели заупокійну службу.

Я розумів, що наступного разу можуть теж не пустити у храм для відспівування. Й дійсно, за кілька днів прощалися з батьком двох синів Віктором Буряковським. Він був парафіянином сільської церкви, але після зборів, де вирішувалась доля церкви, вона лишилася у УПЦ мп. Коли він загинув, все село йшло віддати шану герою, і на конфесію ніхто не зважав. Проте домовину з тілом Віктора в церкву не допустили. Священник Віталій Дуров став виправдовуватись, що коли боєць приїжджав додому, то приходив на сповідь та причастя. Й після цього наголошував, що якщо із ним щось станеться, то до церкви його не заносити. Чесно кажучи, я не повірив жодному слову батюшки мп Віталія Дурова, проте не вмішувався. Та й по родичах воїна було видно, що і вони не проти, аби його відспівали всередині святині. Але вони нічого не сказали… Проте мене дуже обурив ще один факт — священник мп сказав, що саме Віктор у бою прикрив собою Василя Катана й тим самим врятував йому життя. Насправді це було не так, бійці загинули не в один день і знаходились на позиціях за 40 кілометрів один від одного.

Навіщо священник московського патріархату таке придумав? А щоб показати, що їхня конфесія дуже жертовна і вони щирі українці не лише в тилу, а й на війні. Хоча донедавна Дуров ще не міг визначитись, чи ворог нам росія. Коли загинув вже третій воїн з громади — Іван — я знову розумів, що станеться таке ж саме. Але воля родини героя — святе! Я прекрасно розумію маму воїна, яка хотіла, щоб її сина востаннє відспівали у тому храмі, де він так часто бував з дитинства.

«Священник мп та його прибічники забарикадувались всередині»

Проте священник московського патріархату був непохитним. Навіть тоді, коли мати розплакалася й у відчаї благала почути її волю. Тому люди вирішили, що так не має бути і вирішили занести домовину в церкву. Родина героя та військові побратими підтримали їх.

- Ви зрозумійте, якби сім'я була проти, ніхто б не наважився на цей крок, бо то було б негарно по відношенню до воїна, який поклав життя за кожного із нас, — каже «ФАКТАМ» священник ПЦУ з Буковини Віталій Мензак, який був на місці інциденту. — На місці чергували поліцейські, які слідкували за ситуацією і забезпечували охорону громадського порядку. Священник мп та його прибічники забарикадувались всередині. Попри наші намагання зайти, вони труїли нас із вогнегасників, мов тих мух. Один вогнегасник об’ємом на 40 літрів! Просто дихати не було чим, все було всипане тим порошком. Побратими зробили свою роботу і відкрили двері. Героя відспівали…

Співрозмовник додає, що Задубрівка — це хоч і невелике, але дуже патріотичне село.

- Наскільки мені відомо, звідти понад 30 чоловіків пішли боронити Україну, — розповідає Віталій Мензак. — Віряни церкви архістратига Михайла ще чотири роки тому перейшли до ПЦУ. У громади усі документи на руках, але їх все одно представники УПЦ не пускають до церкви і не дозволяють проводити богослужіння. Тривають суди, які навмисно затягують. Весь цей час отець Назарій проводив служби просто на дорозі. Але і це обурило прибічників мп та їхнього батюшку. Вони навмисно привезли машину гравію і викинули на вулиці… Церква у Задубрівці збудована у 1905 році, а московські попи прийшли на Буковину лише у 1940 році! Тому абсурд, що вони називають наш край своєю канонізованою територією.

В соцмережі на сторінці «Задубрівка. Храм Святого Архистратига Михаїла УПЦ» так прокоментували інцидент, який трапився 5 квітня.

«Задубрівка = ВСЕ. Спиляли двері. Увірвалися в храм. Б'ють православних вірян. Поліція не приїхала взагалі, скоріше за все, така і була домовленість. Перед храмом панотці ПЦУ зображають молитву. Заносять червоно-чорний прапор у вівтар. Тіло героя, воїна ЗСУ лежить перед храмом як непотріб, ПЦУ зайнято привласненням майна християн і матюками!

На жаль, солдати гинуть не за Волю України, а для того щоби бути тараном для вибиття дверей політичних активістів ЗСУ. Покойся з Миром, воїне Іване. Ти все зробив вірно. Ти не знав, що про тебе забудуть вже в момент похорону… такі люди, такий час!"

За фактом хуліганства біля храму розпочато кримінальне провадження.

«До поліції надійшло кілька повідомлень щодо вчинення протиправних дій, які будуть ретельно опрацьовані. Окрім того, за фактом використання вогнегасника розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Поліцейські встановлюють учасників події», — повідомляє ГУНП у Чернігівській області.

Нагадаємо, у Хмельницькому військового побили московські попи та «парафіяни».

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