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«Порцелянові» історії
8 квітня 2023
Гамлет
ГАМЛЕТ

Країна: Іспанії
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 42×53 cm
Лімітована серія

Із експозиції «Shvets Museum»

На міжнародній науковій конференції до відомого вченого звернувся із запитанням молодий його колега:

- Скажіть, професоре, а що з людиною відбувається після смерті?

- Не знаю, — коротко відповів професор.

- Як не знаєте? Ви ж такий знаменитий учений!

- Такий, — погодився професор. — Але ж я не мертвий вчений.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.

Олександр ШВЕЦЬ
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