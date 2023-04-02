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Країна: Іспанії
Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1971
Скульптор: Salvador Furió
Розмір: 42×53 cm
Лімітована серія Із експозиції «Shvets Museum»
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