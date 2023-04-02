8 квітня 2023

На міжнародній науковій конференції до відомого вченого звернувся із запитанням молодий його колега:

- Скажіть, професоре, а що з людиною відбувається після смерті?

- Не знаю, — коротко відповів професор.

- Як не знаєте? Ви ж такий знаменитий учений!

- Такий, — погодився професор. — Але ж я не мертвий вчений.

Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.