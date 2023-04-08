Коригував ракетні удари по школах: у Миколаєві викрили і засудили охоронця-зрадника

У Миколаєві винесли вирок коригувальника російських ракетного удару по двох місцевих школах, внаслідок якого обидві будівлі були повністю зруйновані. Його засудили до 8 років позбавлення волі.

Як повідомили у спецслужбі, зловмисник перебував на зв'язку з Головним управлінням Генерального штабу зс рф (більш відомим як гру).

Листування з гру

Співробітники СБУ затримали зловмисника у серпні минулого року під час контрдиверсійних заходів у прифронтових районах області. Ним виявився колишній начальник служби охорони одного з інфраструктурних об’єктів обласного центру.

Після початку повномасштабного вторгнення російська воєнна розвідка дистанційно залучила його до негласної співпраці.

У поле зору гру він потрапив через свою активність у прокремлівських Телеграм-каналах, де неодноразово публікував свої коментарі на підтримку збройної агресії рф.

На підставі доказів, зібраних співробітниками СБУ, суд визнав зловмисника винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 114−2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань);

ч. 2, 3 ст. 436−2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, днями 15 років тюрми отримав і коригувальник ракетних ударів по Харкову.

Фото СБУ

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