Як очистити кишківник та печінку за допомогою лушпиння подорожника

Багато жінок намагаються позбутися зайвих «зимових» кілограмів та мати до літа струнку фігуру. Для цього в хід йде спорт, дієти, перехід на правильне харчування, застосування різних добавок, одна з яких лушпиння подорожника або псилліум.

Це вид розчинної клітковини, що має величезну кількість цінних для людини якостей. Таку клітковину витягують з лушпиння оболонок насіння подорожника блошиного.

Основною якістю, через яку розчинений у воді псилліум знайшов широке застосування, є значне уповільнення засвоювання вуглеводів та жирів, при цьому знижується секреція інсуліну в організмі. А підвищення показника інсуліну та відкладений підшкірний жир в організмі речі взаємопов'язані.

Часто лушпиння насіння подорожника застосовують як засіб для схуднення. Приймаючи псилліум разом зі звичайною їжею, організм швидше насичується, що призводить до зниження апетиту.

Засіб допомагає покращити роботу шлунково-кишкового тракту, сприяє виведенню токсичних речовин з організму.

Говорячи про інші корисні властивості, якими він володіє, можна виділити такі:

- покращує моторику кишківника;

- знижує кров'яний тиск та ризик захворювань серця;

- зменшує кількість проявів підвищення кислотності;

- покриває добову потребу організму у клітковині;

- покращує стан при геморої;

- знижує ризик утворення каменів у жовчному міхурі та жовчних шляхах;

- покращує обмінні процеси;

- знімає запалення органів шлунково-кишкового тракту.

М'яка дія речовини допомагає швидше загоювати рани та ерозії. На тлі прийому цього засобу також відчувається приплив сил та зникають дискомфортні відчуття, що виникають у процесі перетравлення їжі.

Для застосування всередину лушпиння настільки подрібнюють, що воно нагадує борошно. Випивають такий порошок відразу після розмішування з напоями. Ця суміш в організмі набуває гелеподібної форми та значно збільшується в обсязі.

Приготовлений розчин бажано вживати приблизно 3 рази на день за 20−30 хвилин до їжі. Його також можна використовувати як добавку до супів, йогуртів чи заправок для салатів. Але у жодному разі не можна їсти псиллиум як сухий порошок, оскільки це може підвищити ризик кишкової непрохідності.

Також слід пам'ятати про те, що треба випивати щодня не менш як 2 літри води, приймаючи клітковину з лушпиння подорожника.

Розроблено також спеціальну капсульовану форму цього порошку. Таку капсулу набагато зручніше прийняти та й розраховувати норми прийому значно легше.

У будь-якому випадку, перш ніж приймати цей засіб, варто порадитись з лікарем.

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