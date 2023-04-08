Що робити, коли злетіла блискавка на одязі: корисний і дієвий лайфхак (відео)

Усім нам знайома ситуація, коли проблема з модним вбранням виникає в невідповідний момент. До таких частих проблем, на жаль, можна віднести випадки, коли розходиться застібка-блискавка. Це може статися через часте використання, перевантаження, необережні рухи або надмірно тривале використання.

Тканина ще виглядає добре, модель повністю влаштовує свого власника, але блискавка, в якій злетів бігунок, псує всю картину.

Чи можна із цим щось зробити?

Виявляється, можна. І допоможе в цьому звичайна столова вилка.

Біжунок, що злетів, слід надіти на середні зубчики столового прибору, а краї застібки — на бічні.

Зафіксувавши застібку таким чином, можна легко повернути бігунок на місце.

Але після такого експрес-ремонту улюблену річ все-одно краще протестувати у фахівця.

Нагадаємо, раніше величезна кількість лайків у мережі набрав простий лайхак, що дозволяє зберегти незмінним колір ваших улюблених джинсів.

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