Що робити, коли злетіла блискавка на одязі: корисний і дієвий лайфхак (відео)
Усім нам знайома ситуація, коли проблема з модним вбранням виникає в невідповідний момент. До таких частих проблем, на жаль, можна віднести випадки, коли розходиться застібка-блискавка. Це може статися через часте використання, перевантаження, необережні рухи або надмірно тривале використання.
Тканина ще виглядає добре, модель повністю влаштовує свого власника, але блискавка, в якій злетів бігунок, псує всю картину.
Чи можна із цим щось зробити?
Виявляється, можна. І допоможе в цьому звичайна столова вилка.
Біжунок, що злетів, слід надіти на середні зубчики столового прибору, а краї застібки — на бічні.
Зафіксувавши застібку таким чином, можна легко повернути бігунок на місце.
Але після такого експрес-ремонту улюблену річ все-одно краще протестувати у фахівця.
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