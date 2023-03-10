Обов’язково купіть бомбер та тренч зі шкіри: як зробити свій образ навесні стильним

Для українських кліматичних реалій верхній одяг є чи не найважливішим елементом весняного гардеробу. Авжеж, коли погода вкрай мінлива та нестабільна, а хвилі холоду змінюються майже літнім теплом, слід приділити особливу увагу його розмаїттю. Трендові весняні речі не лише виглядають стильно, а й підходять для носіння на щодень, пише український стиліст Матвій Калугін.

«Бомбери у різних фактурах — це саме, що має бути у вашому гардеробі. Крій - оверсайз, а ось довжина може бути як до середини стегна, так і вкороченою. Цієї весни особливо актуальними будуть моделі з вовни та шкіри.

Пальта максі оверсайз — це зірковий час для фанатів максимального комфорту та затишку. Водночас таке пальто робитиме луки більш елегантними, навіть якщо ви вдягнені у спортивний костюм.

Короткі пальта: цей тренд насправді може стати вашою базою на весну. Якщо ви часто носите штани, джинси або спідниці максі, то така модель добре з ними комбінуватиметься.

Тренчі зі шкіри та вінілу — теж дуже модно. Минулого сезону ми скуштували «шматочок шоколаду», спробувавши чорні та коричневі шкіряні тренчі. А цієї весни варто очікувати на більшу популярність кольорових варіацій!

Якщо ви обожнюєте тренчі, але хочете освіжити гардероб новою моделлю — придивіться до короткої довжини. Ви можете обирати жилет з овчини, нейлону або шкіри. І не обмежуйте себе у стилізаціях!"

Косухи «під вінтаж», вважає стиліст, зроблять ваш образ надзвичайно стильним. З потертощами, вицвівші, неначе «пожмакані» — чим більше подібних характеристик, тим краще!

«Певною мірою вінтажна косуха стає новою класикою нарівні із її базовими варіаціями. Джинсівки та жилети з деніму варто теж придбати. Якщо хочете додати трендової нотки — обирайте асиметричні вироби, вкорочені або з деконструйованими елементами».

Нагадаємо, що серед трендів чоловічої моди на весну — жилет на голе тіло.

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