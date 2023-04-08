Тяжка перемога «Шахтаря» та поразка «Зорі» від Вернидуба: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 8 квітня, слідом за переконливою перемогою «Динамо» над «Минаєм» відбулися ще три матчі 20-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 20-й тур

8 квітня (субота)

«Шахтар» (Донецьк) — «Металіст» (Харків) — 1:0 (Бондаренко, 64). Юніорські склади — 2:0.

«Шахтар»: Трубін, Гочолейшвілі, Бондар, Ракицький, Матвієнко, Степаненко, Криськів (Топалов, 61), Джурасек (Очеретько, 41), Судаков (Тотовицький, 90), Сікан (Траоре, 61).

Харківський клуб, який свого часу представляв Україну в єврокубках, зараз переживає не найкращі часи, свідченням чого є жахлива серія з 12 матчів без перемог. Нічого особливо не «світило» підопічним Пєріци Огнєновича й у поєдинку з «Шахтарем», але харків'яни виступили гідно та поступилися з мінімальним рахунком — у середині другого тайму Судаков геніальним пасом знайшов у штрафному майданчику Бондаренка, і півзахисник у своєму ювілейному, 50-му, матчі в УПЛ забив переможний м'яч ударом із лінії воротарського майданчика.

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Зоря» (Луганськ) — 1:0 (Капіч, 50). Юніорські склади — 1:0.

Матч для «Кривбасу» був не лише принциповим, оскільки нинішній наставник криворожан Юрій Вернидуб добрих вісім років тренував луганчан, а й надважким, оскільки підопічні Патріка ван Леувена набрали чудову форму, вигравши всі поєдинки у весняній частині сезону, а їхня безпрограшна серія нараховувала вісім ігор.

До честі господарів, відсиджуватися в захисті вони не стали, нав'язавши супернику конкурентну боротьбу. Більше того — забивши на початку другого тайму після точного удару боснійця Капіча, криворіжці змогли втримати свою мінімальну перевагу до фінального свистка.

«Рух» (Львів) — «Верес» (Рівне) — 0:0. На 71-й хвилині вилучений Лебеденко («Верес»), на 90+2-й — Едсон Фернандо («Рух»). Юніорські склади — 3:0.

«Верес» приїхав до Львова на надважливий поєдинок із точки зору збереження прописки в елітному дивізіоні без головного тренера Юрія Вірта, який захворів, а також із ненайкращою атмосферою всередині колективу — зокрема, в пресу просочилася інформація про те, що футболісти команди Дахновський та Пасіч побилися на тренуванні.

Обидва передбачувані забіяки вийшли у стартовому складі, але допомогти рівнянам перемогти та перервати серію з восьми поєдинків чемпіонату України без перемог не змогли. Втім, забити суперник також не зміг, і з погляду турнірної таблиці «Верес» здобув важливий бал.

«Динамо» (Київ) — «Минай» — 2:0 (Царенко, 35, Ванат, 62). Юніорські склади — 2:0.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Попов, Дячук, Дубінчак (Вівчаренко, 71), Сидорчук, Лонвейк, Царенко (Перріс, 71), Беніто (Гармаш, 61), Шепелєв, Ванат.

7 квітня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Кравець, 49). Юніорські склади — 3:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 46 очок (19 матчів);

2. «Дніпро-1» — 42 (18);

3. «Зоря» — 40 (20);

4. «Динамо» — 39 (20);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 28 (20);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Ворскла» — 23 (20);

9. «Інгулець» — 22 (19);

10. «Металіст 1925» — 21 (19);

11. «Чорноморець» — 19 (19);

12. «Верес» — 19 (20);

13. «Минай» — 18 (19);

14. «Рух» — 18 (19);

15. «Металіст» — 18 (20);

16. «Львів» — 13 (18).

Бомбардири: 15 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Ігор Кирюханцев («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

У 20-му турі УПЛ у неділю, 9 квітня, також відбудуться поєдинки «Дніпро-1» — «Львів», «Олександрія» — «Чорноморець», «Колос» — «Металіст 1925».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» забив на 28-й секунді, але не зміг обіграти «Чорноморець».

Фото ФК «Шахтар»

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