Осічка «Шахтаря» у грі з голом на 21-й секунді та хет-трик Довбіка: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 2 квітня, поєдинками в Одесі, Ковалівці та Києві фінішував 19-й тур української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 19-й тур

2 квітня (неділя)

«Чорноморець» (Одеса) — «Шахтар» (Донецьк) — 2:2 (Путря, 8, з пенальті, Салюк, 40 — Криськів, 1, Гочолейшвілі, 18). Юніорські склади — 1:1.

«Шахтар»: Трубін, Конопля, Бондар, Матвієнко, Гочолейшвілі (Топалов, 72), Михайличенко, Судаков, Криськів, Бондаренко, Назарина, Траоре (Сікан, 72).

Лідер чемпіонату України «Шахтар» у перші 20 хвилин двічі вразив ворота одеситів (Криськів відкрив рахунок уже на 21-й секунді поєдинку!), але щоразу команді Романа Григорчука вдавалося відігратися. На перерву суперники пішли за рахунку 2:2.

У другому таймі гірники робили все можливе, щоб уникнути втрати перших у 2023 році очок, але марно. «Чорноморець», який не програє весною, встояв, і тепер гірники випереджають «Дніпро-1» лише на одне очко. .

«Металіст 1925» (Харків) — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 71, 78, з пенальті, 81). Юніорські склади — 1:3.

У грі на стадіоні «Колос» у Ковалівці найкращий бомбардир УПЛ Довбик у середині першого тайму вийшов на заміну, а у другому за 10 хвилин оформив хет-трик, збільшивши свій голеадорський показник у сезоні до 15 м'ячів.

«Зоря» (Луганськ) — «Рух» (Львів) — 3:0 (Булеца, 18, з пенальті, Русин, 64, Погорілий, 86). Юніорські склади — 1:2.

Львів'янам під керівництвом нового головного тренера Віталія Пономарьова, який змінив білоруса Леоніда Кучука, не вдалося перервати переможну ходу «Зорі» у 2023 році. Після поновлення змагань команда голландця Патріка ван Леувена ще не втратила жодного очка: чотири матчі — чотири перемоги, у тому числі над київським «Динамо».

«Львів» — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Ванат, 52, Рамірес, 87). Юніорські склади — 0:3.

1 квітня (субота)

«Олександрія» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Пердута, 26, у свої ворота, Кулаков, 41, Логінов, 78). Юніорські склади — 1:1.

«Металіст» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. На 47-й хвилині Прядун («Металіст») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:2.

«Верес» (Рівне) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:2 (Близниченко, 82, з пенальті — Приходько, 51, Понедєльник, 83). На 60-й хвилині вилучено Устименка («Кривбас»). Юніорські склади — 5:1.

«Минай» — «Інгулець» (Петрове) — 1:2 (Кравчук, 21 — Мельник, 84, у свої ворота, Ковальов, 90+5, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 43 очки (18 матчів);

2. «Дніпро-1» — 42 (18);

3. «Зоря» — 40 (19);

4. «Динамо» — 36 (19);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 25 (19);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Інгулець» — 22 (18);

9. «Металіст 1925» — 21 (19);

10. «Ворскла» — 20 (19);

11. «Чорноморець» — 19 (19);

12. «Минай» — 18 (18);

13. «Металіст» — 18 (19);

14. «Верес» — 18 (19);

15. «Рух» — 17 (18);

16. «Львів» — 13 (18).

Бомбардири: 15 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Сергій Булеца, Назарій Русин (обидва — «Зоря»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Ігор Кірюханцев («Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

У 20-му турі УПЛ відбудуться матчі: «Ворскла» — «Інгулець» (7 квітня); «Динамо» — «Минай», «Шахтар» — «Металіст», «Кривбас» — «Зоря», «Рух» — «Верес» (8 квітня); «Дніпро-1» — «Львів», «Олександрія» — «Чорноморець», «Колос» — «Металіст 1925» (9 квітня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» після ганебного вильоту з єврокубків легко обіграв «Рух».

Фото ФК «Чорноморець»

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