У Німеччині відмовилися виділити додаткові кошти для українських біженців: в чому причина

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер відхилила вимоги місцевої влади збільшити фінансування на розміщення біженців. Фезер заявила, що уряд у Берліні вже надає достатню підтримку біженцям.

«Дивно, що зараз — на початку квітня — місцеві чиновники вже говорять про те, що грошей на цей рік не вистачить», — сказала міністерка внутрішніх справ в інтерв'ю медіагрупі Funke.

Вона пояснила, що минулого року Берлін виділив на ці цілі багато грошей. При цьому вона назвала суму в 4,4 мільярда євро.

«Крім того, ми взяли на себе соціальні виплати для біженців з України. Нещодавно уряд пообіцяв землям і муніципалітетам додатково 2,75 мільярда євро додаткової підтримки», — додала Ненсі Фезер

На її думку, розбіжності щодо вартості допомоги біженцям будуть обговорюватися 10 травня на зустрічі федеральної та земельної влади. Міністерка визнала, що ситуація є складною для багатьох місцевих громад, але відкинула ідею обмеження кількості біженців, яких приймає Німеччина.

Третина з понад мільйона українців, які знайшли притулок у Німеччині, молодші 18 років.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українські біженці у Німеччині зможуть оформити українські паспорти, не виїжджаючи до України.

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