Блінкен жорстко висловився щодо переговорів із росією щодо України

Державний секретар США Ентоні Блінкен дав інтерв'ю німецьким журналістам медіагрупи Funke та їх французьким колегам із газети Ouest-France. Йшлося переважно про війну в Україні та про можливі переговори з росією про припинення бойових дій.

«Якщо припинення вогню призведе до заморожування конфлікту, ратифікації захоплення росією певних українських територій, і якщо воно буде витлумачено як дозвіл Росії реорганізуватися, відпочити, а потім знову напасти, коли їй буде зручно, це не буде справедливим і міцним миром», — наголосив голова Державного департаменту США.

Тому, сказав Блінкен, сьогодні США не бачать підстав для переговорів щодо припинення вогню у війні, яку Росія розв'язала проти України.

Держсекретар нагадав, що 141 країна в ООН твердо висловилася за справедливий мир і повагу до основоположних принципів, що лежать в основі статуту організації, але «які були порушені росією, включаючи територіальну цілісність іншої держави».

Виходячи з усього цього, наголосив Блінкен, перед Заходом стоять дві цілі. Перша — зробити все можливе та допомогти Україні повернути захоплені росією території. Зокрема, для цього й намічено контрнаступ, початок якого очікується у найближчі кілька тижнів.

Друга — допомогти Києву створити середньостроковий та довгостроковий потенціал для стримування агресії та для самозахисту. Потрібні значні зусилля, щоб допомогти Україні відновитися від руйнувань. Паралельно слід зберігати безпрецедентний тиск на Москву за допомогою санкцій та експортного контролю.

Відповідаючи на запитання про погрози Кремля використовувати ядерну зброю та розмістити її на території Білорусі, Блінкен заявив: «Передусім, ця риторика в черговий раз абсолютно безвідповідальна. Єдина країна, яка говорила про ядерну зброю чи загрожувала, приховано чи явно, її застосувати — і це у розпал агресії проти України — це сама росія».

Блінкен також сказав, що його контакти з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим продовжуються. Зокрема, 2 квітня він дзвонив Лаврову з вимогою негайно звільнити журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича та громадянина США Пола Уїлана, який уже давно перебуває у Росії під арештом.

Як писали «ФАКТИ», раніше Блінкен заявив, що Польща ухвалила суверенне рішення відправити винищувачі в Україну.

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