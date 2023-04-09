Новий витік: до мережі потрапила чергова партія секретних документів розвідки США

В інтернеті почали публікувати нову велику порцію секретних документів американських розвідслужб. Газета The New York Times (NYT) пише, що поки невідомо, як і коли стався витік. У нових документах міститься різноманітна секретна інформація, у тому числі звіти, призначені виключно для службового користування, про брифінги по Україні, Близькому Сходу, Індо-Тихоокеанському регіону та Китаю. Є документи з інформацією про операції боротьби з міжнародним тероризмом.

Поки що в результаті нового витоку в мережі опубліковано близько 100 секретних документів. Співрозмовник NYT заявив, що це «кошмар для «П'яти очей» (FVEY). Так називають спільноту, до якої входять розвідслужби США, Великобританії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

Експерти все більше схиляються до того, що витік став результатом роботи російської розвідки. У першій партії документів були дані про розстановку сил, постачання озброєння Києву, оцінку можливостей ППО України та інформацію про деталі можливого весняного контрнаступу ЗСУ. При цьому опубліковані документи були позначені датами не пізніше 1 березня, тому вони втратили актуальність.

Колишній співробітник Пентагону та ЦРУ Мік Малрой у розмові з NYT зазначив, що багато з опублікованих файлів є фотографіями документів. Він вважає це доказом того, що витік був навмисним. «Його здійснив хтось, хто хотів завдати шкоди зусиллям України, США та НАТО», — заявив Малрой. Сам витік виявив «значну прогалину у системі безпеки», яка може завадити подальшому ефективному плануванню дій союзників в Україні.

NYT вважає, що масштабний витік секретних документів можна вважати «першим проривом російської розвідки, про який стало відомо з початку війни». Однак і тут втрутилася пропагандистська машина Кремля. Хтось у Москві вирішив відредагувати деякі документи перед «зливом» їх у мережу. Особливо впадає у вічі зменшення російських втрат. В одному з документів йдеться, що кількість убитих російських військових в Україні не перевищує 17,5 тисяч людей. Насправді їх у десятки разів більше, про що неодноразово повідомляли західні розвідслужби.

В Офісі президента України відреагували на «злив» у ЗМІ планів настання ЗСУ. А відомий військовий експерт Олександр Коваленко пояснив мету витоку і хто за цим стоїть.

Фото: Вікіпедія

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