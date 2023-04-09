Через коронавірус переможниця «Євробачення» втратила половину волосся

Минуло майже 13 років відтоді, як співачка Лена Майєр-Ландрут з Німеччини перемогла на пісенному конкурсі «Євробачення» в Осло з піснею «Satellite». Тоді їй було лише 19 років, і вона зачарувала публіку каштановими хвилями волосся з проділом набік (на фото в заголовку). Відтоді співачка кілька разів змінювала зачіску. Торік її темна грива сягала навіть до стегон! І раптом несподівана трансформація минулої осені: вона підстриглася коротше, ніж будь-коли раніше. Каштанові пасма ледь доходили до підборіддя. Лена поділилася кількома знімками зі своїми п'ятьма мільйонами підписників в Instagram, написавши: «Нова зачіска — хто це?», «Я втратила понад 50 відсотків волосся».

Лена Майєр-Ландрут написала під цим фото, що втратила понад 50 відсотків волосся

Досі 31-річна співачка приховувала той факт, що ця радикальна зміна стилю не була добровільною. Тепер же Майєр-Ландрут вперше оприлюднила, яка серйозна причина насправді стояла за цим.

«Я втратила понад 50 відсотків волосся в період з березня по серпень через ковід», — написала вона на власному інтернет-каналі thelenaverse. de, де шанувальники можуть платно обмінюватися особистими повідомленнями зі своїм кумиром. За її словами, це рішення далось їй нелегко.

«Я так багато плакала, що аж не віриться, — зізналася співачка. — Але ножиці були єдиним правильним рішенням, тому що моє довге волосся було супер тонким і виглядало абсолютно безглуздо».

Тепер воно відростає нормально. В Instagram 31-річна співачка нещодавно показала себе з трохи довшою шевелюрою. А шанувальники у відповідь запевнили, що люблять її з будь-якою зачіскою.

Нагадаємо, конкурс «Євробачення» цього року через війну пройде у Ліверпулі (Великобританія), а не в Україні. Для українських біженців, що проживають наразі на території Обїєднаного королівства, британський уряд безкоштовно виділить на шоу близько 3000 квитків.

Фото: Instagram

169

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram