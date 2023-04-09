Польща змінила правила ввезення українцями до країни домашніх тварин

Польща, яка раніше дозволяла українцям ввозити тварин за спрощеною процедурою, змінила правила перетину кордона.

Як повідомляють в Мінреінтеграції, якщо раніше для перевезення собак, котів та тхорів потрібні були наявність чипа, щеплення проти сказу, а також ветеринарного паспорта європейського зразка, то наразі вимоги посилили — для громадян України діятимуть загальні умови ввезення тварин, які чинні на території ЄС.

Так, до списку документів на тварину додалися сертифікат здоров’я та письмова декларація, яка підтвердить, що ввезення домашніх тварин не є комерційним, а також результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Нагадаємо, що польска влада ухвалила рішення продовжити до кінця травня поточного року можливість для українців безкоштовно доїхати з Перемишля до німецького Ганновера потягом.

Фото зі сторінки Мінреінтеграції

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