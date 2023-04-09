Де дивитися онлайн «Манчестер Сіті» — «Баварія»: розклад трансляцій та прогноз на матчі ¼ фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 11 квітня, у Манчестері та Лісабоні пройдуть перші матчі чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

У Манчестері зійдуться одні з головних претендентів на перемогу в турнірі — «Манчестер Сіті» прийме мюнхенську «Баварію», яка наприкінці березня замість Юліана Нагельсманна призначила головним тренером Томаса Тухеля.

Раніше суперники перетиналися в єврокубках виключно на груповій стадії Ліги чемпіонів. У шести проведених іграх у протистоянні повний паритет — по три перемоги (різниця м'ячів 10:9 на користь мюнхенців).

На вихідних команди провели поєдинки у своїх національних чемпіонатах. «Манчестер Сіті» у виїзному поєдинку розгромив «Саутгемптон» — 4:1 (Холанд, 45, 68, Гриліш, 58, Альварес, 75, з пенальті). Підопічні Хосепа Гвардіоли продовжують боротьбу за чемпіонство — за дев'ять турів до завершення чемпіонату «МанСіті», набравши 67 очок, відстає від «Арсеналу» на п'ять балів.

Відеоогляд матчу «Саутгемптон» — «Манчестер Сіті» — 1:4

«Баварія» в черговому турі бундесліги мінімально обіграла «Фрайбург» — 1:0 (де Лігт, 51), тим самим взявши реванш за сенсаційну поразку у чвертьфіналі Кубка Німеччини кілька днів тому. У турнірній таблиці мюнхенці лідирують, випереджаючи дортмундську «Боруссію», що йде другою, на два очки.

У майбутньому поєдинку букмекери віддають перевагу господарям. Наприклад, аналітики «Фаворит спорт» ставки на перемогу «МанСіті» приймають із коефіцієнтом 1,83, на нічию — 4,15, на успіх «Баварії» — 4,60.

В іншому матчі ігрового дня португальська «Бенфіка» прийматиме міланський «Інтер». Тут невелику перевагу фахівці також віддають команді-господарю. У «Фаворит Спорт» поставити на перемогу лісабонців можна з коефіцієнтом 2,21, на нічию — 3,35, на перемогу міланців — 3,55.

Ліга чемпіонів. ¼ фіналу. Перші матчі

11 квітня (вівторок)

«Манчестер Сіті» — «Баварія» 22:00 MEGOGO

«Бенфіка» — «Інтер» 22:00 MEGOGO

Додамо, що в середу, 12 квітня, відбудуться ще два перші матчі чвертьфінальної стадії: «Мілан» — «Наполі», «Реал» — «Челсі».

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