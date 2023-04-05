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Мануфактура: Lladro
Рік створення: 1982
Скульптор: Vicente Martínez
Розмір: 53×34 cm
Лімітована серія
Із експозиції «Shvets Museum»
Під час кількох поїздок до Таїланду нам з дружиною та дітьми пощастило досить близько познайомитися з життям місцевих слонів. І, до речі, не тільки побувати в місцях їх навчання, а й здійснити досить екзотичну подорож верхи на слонах по дрімучих і ненаселених джунглях. Так ось під час одного з досить тривалих переходів немолодий уже візник ламаною англійською мовою розповів нам історію зі свого життя.
Коли йому було 14 років, батьки відвели його до школи місцевого мудреця, який мав кілька десятків учнів. Той день у день навчав дітей істині: «Бог живе у всіх речах, і, знаючи це, ви повинні схиляти коліна перед усім, що побачите».
Якось один із його учнів пішов у джунглі за хмизом. По дорозі він побачив слона, що мчав йому назустріч. Чоловік, що сидів на слоні, голосно кричав:
- Іди з дороги, скоріше йди з дороги! Слон збожеволів!
Але учень замість того, щоб втекти, згадав уроки свого вчителя і розсудив усе по-своєму: «У слоні живе Бог так само, як і в мені. Бог не може завдати якоїсь шкоди Богові. Навіщо мені бігти?!»
Розмірковуючи таким чином, він залишився стояти на місці і, розмахуючи руками, привітав слона, що наближався. Погонич продовжував кричати: «Геть із дороги!», але учень навіть не рухався. Розлючений слон зупинився перед хлопчиком, потім хоботом схопив його, підняв у повітря і відкинув убік. Благо, впав хлопчик на велику гору зібраного кимось пальмового листя. Проте свідомість таки втратив.
Його вчитель, почувши про нещасний випадок, прибіг з іншими учнями, щоб віднести потерпілого додому. Коли через деякий час хлопчик прийшов до тями, він докладно розповів, що з ним трапилося і чому він так вчинив.
- Ви ж нас вчили цьому… Хіба не так? — Запитав він вчителя.
- Мій друже, — відповів той, — це правда, що Бог виявляється у всьому. Але поміркуй сам: якщо він був у слоні, значить, він був також і в погоничі. Скажи мені, чому ж тоді ти не звернув уваги на крики погонича?
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
Полийте цим настоєм томати та перець, і вже через 12 годин розсада почне товстіти, а врожай збиратимете тонами
Вітер: 2 м/с Сх
Тиск: 751 мм