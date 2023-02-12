Є бронь, але повістку таки вручили: у ЗСУ розповіли, що робити у цьому випадку

Під час дії воєнного стану повістки можуть вручити й військовозобов'язаному, який має бронь або відстрочку.

За словами начальник управління персоналу штабу командування Сухопутних військ Збройних Сил України полковника Романа Горбача, такі люди мають носити з собою всі документи, які підтверджують бронь від призову по мобілізації, пише Military Media Center. В такому випадку повістку їм не вручатимуть.

«Але якщо так сталося, то з усіма цими документами потрібно прибути до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки і ця повістка буде анульована», — додав він.

Згідно зі статтею 25 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів;

на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг, необхідних для забезпечення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань;

на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Військовозобов’язані, зазначені у частині першій цієї статті, не підлягають прийняттю на службу у військовому резерві.

Раніше Роман Горбач розповідав, кого мобілізують у першу чергу.

Фото зі сторінки Міноборони у соцмережах

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