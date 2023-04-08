В Україні вводять новий вид пенсій: чиї виплати можуть збільшитись на 7 тисяч грн

Завдяки запровадженню в Україні нового виду пенсій — меценатської — громадяни зможуть допомагати родичам чи знайомим.

Про те, як працює механізм даної пенсії, розповіли у Пенсійному фонді.

Згідно з поясненнями посадовців, при перерахунку на благодійну адресну пенсію 10 тисяч грн пенсіонер отримає 7 тис. грн, а решта (3 тис. грн) підуть на пенсії іншим українцям.

«Після надходження коштів на окремий рахунок Пенсійного фонду України, 70% благодійного персоналізованого внеску (у наведеному прикладі це 7 тисяч гривень) буде включено у виплатні документи для обраного пенсіонера. Решту 30% буде спрямовано на фінансування пенсій інших пенсіонерів», — йдеться в повідомленні.

«Закон, ухвалений ВР у 2022 році, дозволяє здійснювати благодійні внески на виплату пенсій. Такі внески можна робити на користь конкретної людини, яка вже отримує пенсію та має рахунок у Пенсійному фонді, або знеособлено», — доповнила голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова. .

Тож будь-який громадянин України, який проживає в Україні чи за кордоном, може здійснити благодійну пожертву в Пенсійний фонд для того, щоб збільшити розмір пенсії своїх батьків, бабусь та дідусів чи просто близьких людей.

Нагадаємо, днями у Пенсійному фонді розповіли, як отримати пенсію наперед — таке можливе після отримання Фондом повідомлення від пенсіонера про виїзд за кордон на постійне місце проживання.

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