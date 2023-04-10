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Налийте це в ящик із розсадою: вона піде в ріст як навіжена, а урожай збільшиться втричі (відео)

11:50 10 квітня 2023
Міцна розсада

Як відомо, крохмаль у якості добрива забезпечує рослинам додаткову енергію, яка потужно впливає на їх розвиток.

Тож саме вчасно буде використати його і для підгодівлі вашої розсади.

Автор YouTube-каналу Поради біолога запропонував посилити крохмаль насінням кунжута.

За його порадою ложку сухого картопляного крохмалю і 3 ложки насіння кунжуту слід перебити в блендері, залити 1 л води кімнатної температури.

Після цього рідину ще раз збивають, проціджують, додають ще 2 літра чистої води.

Чудодійна підгодівля для розсади готова!

Нею поливаємо рослини під корінь один раз на 25−30 днів.

А щоб отримати гарний врожай перцю і томатів, приготуйте настій на основі сирої картоплі та духмяного перцю горошком.

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