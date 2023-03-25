Ніколи не виливайте воду після варіння рису: вона дасть вам приголомшливий ефект на дачі та городі

Вода, яка залишилася після варіння рису, є корисною не лише для організмів малечі, але й дуже поживна для рослин, оскільки містить вітаміни, мінерали та крохмаль із рисових зерен. Обприскуючи цією водою свої рослини, ви забезпечуєте їх усіма поживними речовинами, необхідними для їхнього здоров’я.

Про це пише ресурс для садівників.

Крохмаль, що виділяється рисом, забезпечує додаткову енергію, яка найкраще впливає на розвиток вашої рослини.

Також рис містить білки, клітковину, амінокислоти, а ще вітаміни — кальцій, фосфор, залізо, цинк та калій.

Користь рису для рослин

Відвар рису є природним добривом: це м’яке добриво дозволить рослинам рости швидше та рясно цвісти.

Рисова вода також є природним екологічним засобом від бур’янів: крохмаль має здатність боротися з бур’янами.

Як використовувати рис у якості добрив

Розсипте зерна рису навколо стебла рослини, утворюючи навколо нього коло. Для більш ефективної дії за допомогою ложки перемішайте рис із поверхнею ґрунту. Таким чином, рис засвоюватиметься повільніше, що дасть час для вивільнення крохмалю.

У великий горщик насипте на дно родючого ґрунту та дві столові ложки рису. Змішайте два інгредієнти так, щоб на дні була однорідна суміш. Ви помітите, що зерна рису перетворюються на зернисту або порошкоподібну консистенцію, схожу на перліт. Потім добре підтримайте рослину, яку маєте намір пересадити, а решту засипте землею. У цьому випадку, крім добрива, рис сприятиме дренажу вашої рослини.

Для поливу розсади насипте пів склянки білого рису в півторалітрову пластикову пляшку, залийте водою з-під крана, поки пляшка не наповниться. Накрийте кришкою і перемішайте, щоб вивільнився крохмаль, потім залиште на пів години. Після цього часу він залишиться у вигляді білуватої рідини, це відмінне добриво для ваших рослин.

Нагадаємо, у якості добрив також можна використати і картопляне лушпиння. Зокрема, воно допомагає у вирощуванні ягідних кущів.

Фото з соцмереж

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