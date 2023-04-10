Вивчав оборону Південноукраїнської АЕС: на Миколаївщині затримали агента фсб

На Миколаївщині під час контрдиверсійних заходів СБУ викрила зловмисника, який збирав розвіддані про місця базування та чисельність підрозділів Сил оборони, задіяних в охороні Південноукраїнської АЕС.

Закриті відомості потрібні були окупантам для підготовки прицільних ракетних ударів по українських енергооб’єктах, констатували у Службі безпеки України.

За виконання завдань інформатор отримував від своїх російських «кураторів» гроші на власну банківську карту. Зокрема, було задокументовано отримання ним «авансу» у розмірі 2 тис. гривень.

Співробітники СБУ затримали зловмисника під час фотофіксації одного з об’єктів критичної інфраструктури. У затриманого було вилучено мобільний телефон з доказами злочинної діяльності.

Скрін повідомленя фігуранта ворогу

За даними слідства, поплічником агресора виявився мешканець Южноукраїнська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до негласної співпраці у лютому цього року. У поле зору ворога він потрапив через свої прокремлівські дописи в одному з російських Телеграм-каналів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру.

Нині йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Нагадаємо, що минулої осені під час ворожих обстрілів Південноукраїнської АЕС ракета впала всього за 300 метрів від ядерних реакторів.

Фото СБУ

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