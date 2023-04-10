Початок епохи освоєння Місяця: зореліт Маска доставить 500-кілограмовий всюдихід з роборукою на супутник Землі (відео)

Стартап Astrolab підписав угоду з космічною компанією Ілона Маска SpaceX щодо доставки першого комерційного вантажу на кораблі Starship на поверхню Місяця.

Про це пише BusinessToday.

Це буде всюдихід Astrolab FLEX (Flexible Logistics and Exploration), який зможе перевозити вантажі, обладнання та людей.

Всюдихід Astrolab FLEX в роботі

Термостійкий і всюдихідний, він оснащений роборукою для роботи з корисним навантаженням і розганяється до 25 км/год.

Вага роверу Astrolab FLEX складе близько 500 кілограмів. Він ігноруватиме сонячну радіацію та наднизьку температуру під час місячної ночі — двотижневого періоду, коли Місяць занурюється у темряву, а температура падає нижче 130 °C.

Транспортний засіб оснастять ізоляцією та достатньою ємністю акумулятора, що дозволить йому зберігати тепло від 100 до 300 годин у нічний період на південному полюсі Місяця. А як Сонце знову зійде, зовнішні сонячні батареї FLEX відразу почнуть генерувати електрику. Більше того, він зможе перевозити до двох астронавтів за один раз.

Виробник вважає, що FLEX допоможе у створенні постійної людської присутності на Місяці та за її межами. Дістатися земного супутника всюдихід повинен на космічному кораблі Starship у 2026 році.

«Зрештою, наша мета — мати флот марсоходів як на Місяці, так і на Марсі. І я справді думаю, що розглядаю ці автомобілі як каталізатори позаземної економіки», — сказав Джарет Метьюз, генеральний директор Astrolab.

Нагадаємо, українські науковці з КПІ вже розробили проект оранжереї для поселень на Марсі та Місяці.



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