Двометрового чемпіона світу відправили у вбивчий нокаут в бою за титул (відео)

У Карсоні (США) відбувся вечір боксу промоутерської компанії Premier Boxing Champions, у головному бою якого за титул «тимчасового» чемпіона світу за версією WBC у першій середній вазі (до 69,9 кг) билися американці Себастьян Фундора (20 перемог, 13 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка) та Брайан Мендоса (22 перемоги, 16 з них — нокаутом, 2 поразки).

Володар поясу 25-річний Фундора (його батько — кубинець, а мати — мексиканка), який зі зростом 199 см аж на 21 см вище за опонента, впевнено вигравав поєдинок, лідируючи на картках суддів — 60:54, 60:54 та 59:55. Але в 7-му раунді фаворит нарвався на потужний лівий хук 29-річного Мендоси і був «добитий» двома контрольними «пострілами». Приголомшливий нокаут, який обернувся для Фундори першою поразкою в кар'єрі!

«Я ніколи не здаюся, — заявив після сенсаційного успіху Брайан Мендоса. — Я продовжував боротися. Ви можете бити мене скільки завгодно, але якщо мене не вб'єте, то я повернуся. Щоразу я стаю кращим».

Американець Брайан Мендоса завоював перший титул у своїй кар'єрі

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний американець Давид Бенавідес у кривавому бою ексчемпіонів світу побив боксера, який пережив дві сімейні трагедії.

Фото Twitter Showtime Sports

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