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Суспільство та люди

Перебування військового в полоні: омбудсмен пояснив, як отримати довідку для виплат

17:55 10 квітня 2023
гроші

Під час знаходження військового в полоні його рідним та близьким може знадобитись довідка для отримання виплат або для будь-яких інших потреб.

Звернутися за такою довідкою можуть члени сім'ї. Для її отримання можна звертатися в електронному вигляді або прийти особисто в установу.

Довідку про перебування військовослужбовця в полоні видають як громадянам України, так і іноземцям, повідомив Уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець в Telegram.

Для отримання довідки необхідно написати заяву та передати її до:
- Міноборони;

- іншого центрального органу виконавчої влади, що здійснює керівництво військовими формуваннями, утвореними відповідно до закону;

- правоохоронного органу чи державного органу спеціального призначення з правоохоронними функціями;

- командира підрозділу ЗСУ;

- іншого утвореного відповідно до закону військового формування чи органу, що належить до складу сил безпеки і сил оборони України.

Заява для отримання довідки про перебування військового у полоні може бути написана у довільній формі, проте обовʼязково має містити:
- військове (спеціальне) звання (у разі наявності) полоненого, його прізвище, ім’я, по батькові;

- спосіб комунікації (поштова адреса та/або адреса електронної пошти, номер телефону);

- військове формування, правоохоронний чи інший державний орган (із зазначенням структурного підрозділу, якщо така інформація відома), у штаті якого перебувала особа на момент полону;

- період перебування у місцях несвободи внаслідок збройної агресії проти України або інтернування у нейтральних державах.

«У разі відсутності у заяві зазначених відомостей особі, яка подала таку заяву, довідка не оформлюється, про що їй повідомляється письмово», — додав омбудсмен.

Він також повідомив, що довідка про перебування у полоні оформлюється протягом 30 календарних днів з дня надходження заяви та може бути видана особисто або надіслана поштою.

Нагадаємо, омбудсмен також повідомив, що за полоненими військовослужбовцями зберігаються виплати у розмірі за посадою, військовим званням, останнім місцем служби, надбавки за вислугу років, а також додаткова винагорода у розмірі до 100 тисяч грн пропорційно до участі у бойових діях.

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