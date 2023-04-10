Штраф 1 445 грн або позбавлення прав: на водіїв чекає покарання за популярне порушення

Перетин подвійної суцільної лінії розмітки на дорозі в Україні вважається досить серйозним правопорушенням, яке можуть покарати позбавленням права керувати авто до року.

Втім, такий штраф водієві випишуть після створення аварійної ситуації (як варіант — також можна позбутися 1445 гривень).

Якщо ж просто порушити правила розмітки, штраф складе 340 гривень, пише Автотема.

Варто відзначити, що в законі також є винятки. Так, покарання не буде, якщо:

розмітку не видно, бо вона засипна снігом, піском або брудом;

порушення вчинено, щоб уникнути аварійної ситуації для збереження здоров’я і життя людей;

немає альтернативних шляхів для об’їзду;

водій виконує екстрене завдання (екстрені служби, зокрема «швидкі» та поліцейські).

Нагадаємо, експерт дав поради, як водіям зберегти 17 тисяч гривень.

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