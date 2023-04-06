Дихайте в драгер двічі: експерт дав поради, як водіям зберегти 17 тисяч гривень

За словами броварського адвоката Романа Сімутіна, у його практиці почастішала кількість справ, коли зупиняють водія, особливо часто полюбляють це робити на блокпості. А тоді, не роз’яснивши права, проводять освідування на стан алкогольного сп'яніння, безпідставно вилучають посвідчення та направляють до суду. Відповідальність — 17 000 гривень і рік позбавлення права керування. Що робити у цьому випадку, якщо ви дійсно були тверезими і вас оббрехали — захисник дав поради.

«Скарга, що вам не роз’яснили права — зараз не працює. Не йдіть до суду без адвоката: в 99% випадків програєте й заплатите штраф. Стежте за повідомленнями про виклик до суду, а ще краще контролюйте їх через Реєстр судових рішень: бо обманюють і виносять рішення без вас.

Перед диханням у драгер витребуйте сертифікат відповідності та свідоцтво про повірку. Це два різні документи, які часто відсутні. А якщо вам їх не пред’явили або надали незавірену належним чином копію та склали протокол, то обов’язково про це зазначте, бо це — спрацює.

Дихайте у драгер двічі та з новим мундштуком — різниця відчутна. Обов’язково зазначайте про це у протоколі з формулюванням: «Не погоджуюся з результатами, прилад показує різні дані».

Крім того, адвокат радить вимагати проходження освідування у лікарні не драгером, а із забором крові.

«Якщо свідками залучили медперсонал — обов’язково зазначте про це у протоколі. Якщо в лікарні акт освідування склала медсестра, не лікар — обов’язково зазначте про це в протоколі. Завжди контролюйте, що підписують свідки після вашого освідування, бо поліція може вписати в пояснення навіть вигадані факти. Коли протягом двох годин з моменти зупинки вас не освідували, тоді всі подальші дії поліції — незаконні. Напишіть про це в протоколі».

Нагадаємо поради адвоката Романа Сімутіна: що робити, коли водія за непокору кидають обличчям в асфальт.

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