«Шлях до багатства»: як за допомогою звичайних карт зрозуміти, що робити для фінансового благополуччя

Ворожіння на картах не терпить поспіху, тому для нього слід вибирати такий час, коли можна повністю зосередитися на гаданні, не переживаючи за залишені та відкладені справи. Важливою умовою ворожіння є і сама колода: вона має бути новою або не використаною для ігор.

Енергетика власника колоди має бути єдиною, що впливає на карти, інакше вони не покажуть достовірних відповідей.

Після того, як вибрано час і знайдено колоду карт, можна приступати до самого ворожіння, яке бажано проводити на самоті.

Визначити свій шлях до багатства допоможе простий розклад. Колоду з 36 карт тасують і ділять на дві частини, промовляючи: «Шлях до багатства дізнаюся, ним пройду, гроші свої отримаю». Обидві стопки карт кладуть на стіл, потім опускають на них руки і подумки формулюють питання: «Який мій шлях до багатства». Стопки з'єднують, ще раз перемішують. Далі починають викладати собі по дві карти, відмічаючи збіги.

Перший збіг і буде вказувати на те, звідки прийдуть гроші і за допомогою чого вдасться притягнути фінансовий благополуччя, зазначає АСН.

Так, шістки червоної масті означають, що шлях до багатства лежить через наполегливу працю та здобуття нових знань, шістки чорної масті — що прийде до рук, якщо знайти однодумців і разом побудувати прибутковий бізнес, а червоної та чорної масті — що шлях до багатства лежить через роль керівника.

Сімки червоної масті показують — грошовий успіх прийде раптово, його потрібно лише утримати. Сімки чорної масті — шлях до багатства лежить через допомогу з боку родичів. Сімки червоної та чорної масті — прийти до фінансової незалежності допоможе вміння вкладати гроші у прибуткові проекти.

Вісімки червоної масті — успіх і багатство прийдуть до людей, які розвивають свої творчі таланти. Вісімки чорної масті — нові можливості та хороший дохід отримають ті, хто не зупиняється у розвитку та отримує знання у різних сферах. Вісімки червоної та чорної масті — шлях до грошей лежить через визнання громадськості.

Дев'ятки червоної масті — матеріальне благополуччя залежить від уміння грамотно розставляти пріоритети і не гнатися за двома зайцями одночасно. Дев'ятки чорної масті — гроші з'являться, як тільки з оточення зникнуть токсичні люди та маніпулятори. Дев'ятки червоної та чорної масті — грошовий добробут залежить від уміння відмовлятися від авантюр та вкладів у сумнівні проекти.

Десятки червоної масті — стартовий капітал можна отримати завдяки виграшу в лотереї. Десятки чорної масті — шлях до фінансового процвітання лежить через інвестиції. Десятки червоної та чорної масті — інтуїція разом із грамотним підходом до вкладень допоможуть розпочати шлях до фінансового благополуччя.

Валети червоної масті — фінансової незалежності буде досягнуто за рахунок вкладень у підростаюче покоління. Валети чорної масті — знайти шлях до багатства вийде, якщо розпочати сімейний бізнес. Валети червоної та чорної масті — достаток прийде до будинку, якщо не боятися будь-якої роботи і перестати витрачати гроші на дрібнички.

Дами червоної масті — шлях до багатства лежить через самостійну роботу та вміння підлаштовуватися під обставини. Дами чорної масті — фінансового благополуччя буде досягнуто, якщо перестати довіряти незнайомцям і не вплутуватися в авантюри. Дами червоної та чорної масті— шлях до фінансової незалежності лежить через здобуття освіти у тій справі, яку захоплює.

Королі червоної масті — матеріальна незалежність прийде завдяки важливому знайомству з чоловіком. Королі чорної масті — партнер по бізнесу допоможе прийти до матеріальних благ. Королі червоної та чорної масті — удача в грошах очікує завдяки одруженню або одруженню.

Тузи червоної масті — шлях до грошей буде доступний завдяки новим знайомствам з діловими партнерами. Тузи чорної масті — фінансова незалежність прийде, якщо не чинити опір змінам і вміти підлаштовуватися під сучасні реалії. Тузи червоної та чорної масті — отримати доступ до матеріальних благ вийде, якщо приділяти час розкриттю прихованих талантів.

Нагадаємо, раніше езотерики розповіли про символізм грошового дерева в домі, а господині порадили, як запобігти його в'яненню.



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