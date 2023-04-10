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Окупанти в Криму роздають російським бійцям землі біля хімзаводу

20:30 11 квітня 2023
Крим, земля біля хімзаводу в Саках

Днями пропаганда агресора заявила про надання перших ділянок для учасників російської агресії, щодо яких уже кілька місяців йшов шторм обіцянок та заяв колаборантів. Проте замість приморських володінь «щасливчики» отримають покинуті землі сільськогосподарського призначення між селом Ліснівка та околицями міста Саки, вони перебували довгий час у постійній зоні місцевого хімзаводу. Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму, посилаючись на оприлюднені фейковою владою Криму фото.

«Незважаючи на близькість до населених пунктів жодних комунікацій на ділянках немає і єдине, що обіцяє агресор у якійсь „середній перспективі“, це грейдована дорога до них. Цілком зрозуміло, радість від таких подарунків від агресора просто переповнює обраних».

Як вважає Асоціація, необхідним елементом реінтеграції Криму, з урахуванням подібних злочинних провокацій, є відновлення законних прав власників на землі та нерухомість із тривалим мораторієм на будь-які угоди, саме з метою виявлення таких фейкових «власників».

Нагадаємо, що у Криму скаржаться на роботу крематорію.

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