Ділянок нема, але ви тримайтесь: чергова брехня від рашистів з окупованого Криму для «чмобіків»

Нещодавно злочинна «кримська влада» заявила про «прийняття» фейкового «закону» про так зване «позачергове безкоштовне надання земельних ділянок ветеранам та інвалідам бойових дій» для осіб, задіяних у масштабній російській агресії. Про це повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Цей документ жодних особливих прав на землю ні для інвалідів, ні для родичів убитого «гарматного м’яса» не передбачає. Вони просто «вносяться до переліку пільговиків» у купі інших категорій, яким окупанти вже багато років обіцяють земельний наділ. А ось незаконні заходи щодо підбору земельних ділянок, як заявила злочинний міністр майнових та земельних відносин Лариса Кулініч, нібито будуть проведені на місцях та колись потім. Навіть такий пропагандистський закон колаборанти заявили виключно для «кримського гарматного м’яса», відмовившись пообіцяти незаконно роздавати землі півострова для будь-яких ветеранів агресора, як це злочинно анонсував влітку Кремль.

Тож «ділянки біля моря», які так обіцяли рашисти в окупованому Криму, так і залишаться у фейкових законах.

«Бо природно жодних земель для сотень та тисяч убитих та інвалідів окупанти не лише „надавати“ не мають наміру, але й не мають фізично у розпорядженні». Окупанти просто тягнуть до часу, коли в Криму окупантам буде вже явно не для «роздачі земельних ділянок».

Нагадаємо, в США вважають, що Україна має військовий потенціал, щоб повернути Крим.

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