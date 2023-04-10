Зеленський призначив нового голову Київської ОВА: що відомо про Руслана Кравченка

10 квітня президент Володимир Зеленський призначив головою Київської обласної державної адміністрації Руслана Кравченка. Відповідний указ опубліковано на сайті Офісу президента.

«Призначити Кравченка Руслана Андрійовича головою Київської обласної державної адміністрації», — йдеться у документі.

Руслан Кравченко — український прокурор, учасник російсько-української війни, кавалер ордену «За заслуги» ІІІ ступеня. Народився у місті Сєвєродонецьк Луганської області. У період з 8 вересня 2014 року по 10 березня 2015 року брав участь в АТО у виконанні службових обов'язків на посаді прокурора Східного регіону України у містах Дебальцеве та Бахмут. Працював у військовій прокуратурі під керівництвом Анатолія Матіоса. 2023 року був кандидатом на посаду голови НАБУ. З 15 березня 2021 року працював на посаді голови Бучанської окружної прокуратури. Кравченко також був керівником групи прокурорів, які займалися справою про державну зраду експрезидента України Віктора Януковича. У зв'язку з цим у липні 2017 року Басманний суд москви заочно заарештував Кравченка.

За даними ЗМІ, Руслан Кравченко є чоловіком Олени Шкробанець, дочки Ігоря Шкробанця, депутата Чернівецької обласної ради з фракції «За майбутнє», голови постійної комісії облради з питань охорони здоров'я, праці, соціального захисту населення та підтримки учасників АТО та членів їхніх сімей. Олена Шкробанець працює в Офісі Генерального прокурора України керівником відділу переказів. У декларації Кравченка за 2021 рік зазначено, що він та його дружина разом мають 53 тисячі доларів готівкою. Кравченко пояснив це тим, що вони відкладали ці гроші. А 2020 року його звільнили з військової служби зі стажем понад 10 років і виплатили приблизно 20 тисяч доларів.

У Центрі протидії корупції також вказували, що Кравченко, отримавши службове житло у грудні 2018 року, вже 2019-го приватизував його та продав.

Нагадаємо, 24 січня Кабінет міністрів відправив у відставку тодішнього голову Київської ОВ Олексія Кулебу та ще чотирьох голів обласних адміністрацій. Кулебу призначили заступником голови Офісу президента.

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