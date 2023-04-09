«Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу»: Зеленський привітав християн, які святкують Пасху 9 квітня

Президент України Володимир Зеленський, який раніше взяв участь у традиційній вечері Іфтар в кримськотатарському культурному центрі «Бірлік», привітав українців, які святкують Пасху 9 квітня.

«Я щиро вітаю українців та всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень. Відзначають на передовій і в різних наших містах і селах. Вітаю братів поляків, литовців, латвійців, естонців. Наших справжніх друзів і союзників у США, Великій Британії, Німеччині, Італії, Франції, Канаді. У Празі та Братиславі, Любляні та Загребі, Відні та Бухаресті, Мадриді та Лісабоні, Амстердамі, Копенгагені та Брюсселі. Мільйони людей у Швеції, Фінляндії, Норвегії. Усіх, хто цього дня святкує Пасху в Європі, Латинській Америці, Африці, Азії та Австралії. Це — сучасний світ. Світ, який прагне жити вільно. Світ, у якому цінують життя, повагу та рівність кожної людини. На варті цього світу сьогодні стоїть Україна. Воює за свою землю та бореться за свої цінності», — заявив президент.

Він також зазначив, що українці, хоч і сповідують різні релігії, але однаково вірять у свободу.

«Два дні тому я розділив іфтар із мусульманами України. Незабаром поздоровлю іудеїв України із завершенням Песаху. А рівно за тиждень привітаю всіх, хто святкує Великдень цьогоріч 16 квітня. Ми можемо сповідувати різні релігії, але ми однаково віримо у свободу. У нас можуть бути різні традиції, але є спільна для всіх — це захист рідної землі. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх: для України та всього вільного світу. Це День нашої Перемоги. Спільної. Неминучої. Перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя. Усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння. Із Великоднем!» — заявив Зеленський.

Як писали «ФАКТИ», у 2023 році святкування Великодня у православних християн і католиків не співпадає — Православна Пасха відзначатиметься 16 квітня, тоді як у католиків — на тиждень раніше (9 квітня). Так сталося, тому що католики і православні використовують різні методики обчислення дати Пасхи (Пасхалії). Одна з відмінностей полягає в тому, що православна церква для визначення дати досі використовує старий юліанський календар, а католики послуговуються новим григоріанським стилем.

9 квітня православні українці святкують Вербну неділю. Цього дня Ісус Христос урочисто увійшов у Єрусалим, щоб завершити свою духовну місію спасіння людства.

Фото: Офіс президента

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