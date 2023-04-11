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«Жирона» з Циганковим вистояла на «Камп Ноу» проти грізної «Барселони»: відеоогляд матчу

8:36 11 квітня 2023
Барселона&nbsp;— Жирона

У рамках 28-го туру в чемпіонаті Іспанії пройшло каталонське дербі — «Барселона», принижена «Реалом» у півфіналі Кубка короля, приймала на знаменитому стадіоні «Камп Ноу» земляків із «Жирони».

Підопічні Хаві востаннє програвали на рідній арені у примері ще минулого сезону. Не програли «блау-гранас» і цього разу — щоправда, і прорвати оборону бравих хлопців із «Жирони» також не спромоглися. У підсумку, нульова нічия — 0:0, після якої «Барса» продовжує впевнено лідирувати (плюс 13 очок від «Реала», що йде другим), а от «Жирона» поки не убезпечила себе від боротьби за виживання, відірвавшись від зони вильоту на вісім балів.

Відеоогляд матчу «Барселона» — «Жирона» — 0:0

Додамо, що українець Віктор Циганков вийшов на поле з перших хвилин (дев'ятий матч нашого співвітчизника у примері, сьомий із них — у «старті»), але нічим особливим не запам'ятався, будучи заміненим на 71-й хвилині та отримавши від авторитетного порталу SofaScore оцінку 6,8 за матч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Циганков допоміг «Жироні» виграти спекотне каталонське дербі з «Еспаньйолом».

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