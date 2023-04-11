Напруга поступово починає наростати: астрологічний прогноз на 11−16 квітня 2023 року

У першій половині тижня багатьом посміхнеться фортуна — особливо активним, сміливим і заповзятливим: з'єднання Сонця з Юпітером, іменоване в астрології «печатка щастя», відбудеться 11 квітня в 22-му градусі Овна. Куди цей аспект потрапляє в індивідуальному гороскопі — у тій сфері життя відбудеться розвиток, розширення, масштабування і зростання авторитету, вважає вінницька астрологиня Надія Мусієнко.

Є можливість заявити про себе, продемонструвати свої достоїнства і досягнення. У такі дні легко завоювати загальне схвалення й отримати підтримку покровителів. Багато хто зможе визначитися зі своїми цілями, реалізувати наміри, зробити перший крок. Наприкінці тижня почне діяти квадратура Сонце-Плутон, що посилить напругу і створить конфлікт серед представників влади. Можуть «полетіти голови», посиляться гоніння, або буде чинитися тиск на відомих персон.

Спокійний і гармонійний Марс у Раку може продовжувати досить мляву ситуацію на фронтах. Розбушується він пізніше — у травні-червні, чим активізує військові дії. Але напруга поступово починає наростати. Криза влади неминуче наближається. Її вплив почнеться пізніше, але вже перші сигнали можуть прозвучати цього тижня. З четверга ситуація може стати досить гострою. Більш напружена — друга половина тижня.

Перша половина тижня вдаліша для справ, починань, укладення важливих контрактів, зустрічей на різних рівнях, виступів, презентацій. Фінансова ситуація, більш позитивна в першій половині тижня, до вихідних ускладнюється: квадратура Венера-Сатурн може обмежити в отриманні бажаного, або доведеться надмірно витратитися.

Те, що подобається, може бути не по кишені або не виявиться потрібного товару. Але це — ближче до вихідних. Тому запасайтеся всім необхідним у першій половині тижня.

У вівторок Венера перейде в Близнюки і зробить людей (особливо жінок) легшими на підйом. Відбудеться багато недалеких приємних подорожей. Але в другій половині тижня її квадратура із Сатурном може створювати труднощі в поїздках, затримки, затори та інші обмеження. Меркурій уже в петлі. Тому тим, хто планує подорожі, слід це враховувати: у дні його статики — 19, 20, 21, 22 квітня, можуть виникнути обставини, під впливом яких поїздка або її умови можуть змінитися.

Меркурій у Тельці повільний, але наполегливий. Йому важче перемикатися з одного на інше, простіше — неспішно і послідовно вивчати науки. Він уже в петлі, а значить готується до заглиблення в предмет і до повторення пройденого. З 11 квітня по 7 травня Венера в Близнюках. Легка і невимушена, вона дає можливість легко познайомитися з тим, хто подобається, швидко закрутити роман. Любовне листування сприяє зав'язуванню стосунків. Можливі паралельні романи. Стосунки з близнюківською Венерою ні до чого не зобов'язують і часто до серйозної стадії не доходять.

Але важкий аспект, який трапиться до кінця тижня, може внести в любовні справи холод і відчуження. Іноді він несе відчуття самотності, а в найскладнішому прояві — тугу і депресію, але ненадовго: вплив Сатурна на Венеру триватиме з 10 до 18 квітня.

Цей період також може виявитися нелегким для тих, хто в ці дні купуватиме модну річ, наводитиме красу, звертатиметься до стилістів, дизайнерів, перукарів і косметологів. Результат може засмутити і потрібного ефекту буде важко домогтися.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, які знаки Зодіаку дуже скоро розбагатіють.

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