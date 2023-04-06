«Танцюю, як в останній раз»: Оля Полякова презентувала перший кліп за останній рік

Співачка Оля Полякова, яка нещодавно зізналася, хто «насправді» вижив з України Ані Лорак, вперше за останній рік випустила новий кліп. Відео «Танцюю, як в останній раз» артистка називає танцем за життя. Це історія, близька майже кожній жінці, що опинилася на розпутті та переживає складний період стосунків зі своїм коханим. Це сповідь сильної жінки, яка попри обставини обирає життя й виплескує увесь свій біль крізь танець.

Автором нової жіночої лірики Полякової виступила Оля Бажана. Режисерами відео виступили Дмитро Шмурак, відомий своїми хітами для Олі, як: «Королева Ночи», «Эй, Секундочку», «Ночная Жрица» та «Бывший» і фешн-фотограф Соня Плакидюк, яка створює художній образ Полякової вже протягом тривалого часу.

«Я дуже рідко знімаю відео, але завжди лише для тих, кого дуже тонко відчуваю. Оля — саме та, для кого хочеться робити щось особливе і витончене. Сподіваюсь, нам з Дімою вдалося створити чуттєву allusio на пташку Фенікс, що буквально переродилася з попелу свого минулого життя і розпачу для того, щоб жити й вірити у краще», — прокоментувала Соня Плакидюк.

Нова пісня Полякової є головною в її україномовному альбомі, прем’єра якого відбудеться цього місяця.

Також MONATIK оновлює свій репертуар, позбавляючись від російських пісень. Він перевипустив популярний трек «Кожний раз» українською.

Артист запускає новий проект (Repair), у рамках якого перекладе свої знакові композиції.

Також Віра Брежнєва, яка тепер виступає під псевдонімом VERA, випустила нову пісню та кліп українською мовою «Такі ми люди».

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